***BMK* *OZRDN*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***BMK******OZRDN*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [OZRDN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ortaklarından MUSTAFA NADİ ÖZERDEN'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24'üne tekabül eden toplam 5.089.503TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 10,18TL fiyatla alıcı PLANTE MORAN WEALTH MANAGEMENT FİNANSAL DAN.A.Ş.'na Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satış fiyatı, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'de "başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması " olan 8,48 TL baz fiyata +/- %20 eklenerek hesaplanan fiyat aralığının içinde kalacak şekilde 10,18 TL olarak belirlenmiştir.Satılacak 5.089.503TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir.Satış işleminin 20/01/2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuştur.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 19/01/2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,Bizim Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903333BIST