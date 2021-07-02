***BMK* *VBTYZ*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
02.07.2021 14:48
***BMK******VBTYZ*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBT Yazılım A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945697
BIST
15:281.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
15:288,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0375
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
15:2810,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
15:28497,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,68
|Açılış
|: 497,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler15:28
|EUKYO
|6,60
|4.878.983
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.200.451
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.792.123
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.376.532
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.451.713
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.087.018
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|MZHLD
|34,30
|631.702
|% -9,64
|
|THYAO
|13,75
|957.875.855
|% 0,00
|
|KCHOL
|19,21
|563.369.662
|% 3,67
|
|ARCLK
|31,70
|559.869.402
|% 6,23
|
|KOZAL
|115,20
|388.474.962
|% -2,78
|
|GARAN
|8,38
|298.650.113
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,18
|105.212.670
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,89
|167.968.314
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|154.345.806
|% -0,46
|
|THYAO
|13,75
|957.875.855
|% 0,00
|
|KARSN
|3,71
|134.114.523
|% 1,37
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6863
|8,6880
|% 0,43
|
|Euro
|10,2845
|10,2922
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9197
|11,9795
|% 0,44
|
|Frank
|9,3562
|9,4125
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3117
|2,3233
|% 0,54
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,29
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|14,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|14,05
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|6,80
|
|Çeyrek
|794
|813
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|-0,37
|