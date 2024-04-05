***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 2024/ 01 sayılı kararına istinaden, Esas Sözleşmemizin 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı maddelerinin ve 7'inci maddesinin 9'uncu, 8'inci maddesinin 10'uncu, 9'uncu maddesinin 15'inci, 12'inci maddesinin 16'ıncı, 13'üncü maddesinin 17'inci, 15'nci maddesinin 18'inci, 18'inci maddesinin 20'nci, 17'inci maddesinin 22'inci, 19'uncu maddesinin 23'üncü madde olarak değiştirilmesine, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19 ve 21'inci maddelerin eklenmesine, 10 ve 14'üncü maddelerinin çıkarılarak tadiline istinaden 05.04.2024 tarihinde ( bugün ) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268540BIST