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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

08.03.2024 18:13
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
BMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
BMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2023 15.05.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Toplam 700.000 adet pay geri alınmış ve program 15.02.2023 tarihli kararımızda belirttiğimiz üzere 15.05.2023 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,94'tür.
Geri alınan paylardan  Şirketimiz sermayesinin %0,14'ünü temsil eden 50.000,-TL nominal değerli pay 08.03.2024 tarihinde pay başına ortalama 25,10 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BMSCH 02/10/2023 50.000 % 0,14 18,92 % 1,8 268.000 Yoktur
BMSCH 03/10/2023 50.000 % 0,14 18,42 % 1,66 243.000 Yoktur
BMSCH 06/10/2023 50.000 % 0,14 18,62 % 1,52 253.000 Yoktur
BMSCH 06/03/2024 50.000 % 0,14 27,7 % 1,39 687.000 Yoktur
BMSCH 07/03/2024 50.000 % 0,14 25,6 % 1,25 582.000 Yoktur
BMSCH 08/03/2024 50.000 % 0,14 25,1 % 1,11 557.000 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257096


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