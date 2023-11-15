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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

15.11.2023 18:53
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Laledere ve Gacık köyleri mevkii / 5.000m² arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.11.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
20.000.000,-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
55,42
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,23
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
7,18
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,54
Alım Koşulları
Nakden, peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım/ Olumlu. Söz konusu arsada üretim faaliyetlerine ek yeni üretim hattı kurulacak.
Karşı Taraf
Yalova Makine İhtisas OSB
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/11/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 15.11.2023 tarihli kararına istinaden Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Laledere ve Gacık köyleri mevkiinde 10.000m² alanda yapılan yatırımımıza ek olarak artan üretim taleplerimizi karşılamak amacıyla 20.000.000,- TL bedelli 5.000m² alan daha satın alınmasına karar verilmiş olup 5.000.000,-TL avans bedeli ödenerek ön tahsis işlemi tamamlanmıştır. 
Yatırımımıza ilişkin gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218305


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