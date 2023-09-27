***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca doğan zorunlu pay alım teklifi süreci 13.09.2023–26.09.2023 tarihleri arasında yapılarak, zorunlu pay alım teklifi 26.09.2023 17:00 itibarıyla tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197517BIST