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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2023 13:26
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin artan üretim taleplerini karşılamak amacıyla Yalova Makine İhtisas OSB 2. kısımda ön tahsisi tamamlanarak alınan 10.000m² arsa yatırımı 5.000m² daha büyütülerek 1. kısıma taşınmış ve tapu işlemleri tamamlanmıştır.
15.000m² arsa üzerinde yapılacak üretim tesisinin inşasına 2024 yılı ilk yarı yılında ivedilikle başlanacak olup tesisin 2025 yılı ilk yarı yılında tamamlanarak üretime geçmesi hedeflenmektedir.
Yatırımımıza ilişkin gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224857


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 83,60 10.661.759 % 10,00  
AVTUR 9,68 23.057.578 % 10,00  
EYGYO 26,40 55.416.532 % 10,00  
KONKA 43,14 44.210.898 % 9,99  
EDIP 18,73 229.605.877 % 9,98  
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Frank 33,0867 33,2861 % 0,63  
Riyal 7,7200 7,7587 % 0,17  
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Gümüş ONS 22,99 23,02 % 0,66  
Platin 926,27 929,01 % 0,66  
Paladyum 978,91 983,47 % 0,66  
Brent Pet. 75,59 75,59 % 0,66  
Altın Ons 1.988,61 1.988,89 % 0,66  
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