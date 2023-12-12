***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin artan üretim taleplerini karşılamak amacıyla Yalova Makine İhtisas OSB 2. kısımda ön tahsisi tamamlanarak alınan 10.000m² arsa yatırımı 5.000m² daha büyütülerek 1. kısıma taşınmış ve tapu işlemleri tamamlanmıştır.15.000m² arsa üzerinde yapılacak üretim tesisinin inşasına 2024 yılı ilk yarı yılında ivedilikle başlanacak olup tesisin 2025 yılı ilk yarı yılında tamamlanarak üretime geçmesi hedeflenmektedir.Yatırımımıza ilişkin gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224857BIST