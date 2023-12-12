***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 13:26
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin artan üretim taleplerini karşılamak amacıyla Yalova Makine İhtisas OSB 2. kısımda ön tahsisi tamamlanarak alınan 10.000m² arsa yatırımı 5.000m² daha büyütülerek 1. kısıma taşınmış ve tapu işlemleri tamamlanmıştır.
15.000m² arsa üzerinde yapılacak üretim tesisinin inşasına 2024 yılı ilk yarı yılında ivedilikle başlanacak olup tesisin 2025 yılı ilk yarı yılında tamamlanarak üretime geçmesi hedeflenmektedir.
Yatırımımıza ilişkin gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224857
BIST
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15:427.769
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 40,68
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4229,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0424
|Açılış
|: 29,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4231,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1431
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:421.857,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.857,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:42
|CATES
|83,60
|10.661.759
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|23.057.578
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.416.532
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.210.898
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|229.605.877
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|444.938.830
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.543.410
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.346.288
|% -9,96
|
|LIDER
|51,10
|207.086.392
|% -8,67
|
|THYAO
|249,90
|6.569.475.791
|% 1,46
|
|TUPRS
|148,40
|3.232.815.524
|% -0,27
|
|AKBNK
|37,02
|3.064.414.086
|% 6,07
|
|ISCTR
|22,68
|2.974.963.614
|% 3,37
|
|YKBNK
|20,48
|2.409.891.150
|% 4,54
|
|EKGYO
|7,46
|1.190.601.359
|% -0,67
|
|AGROT
|14,00
|2.236.671.720
|% -8,32
|
|ISCTR
|22,68
|2.974.963.614
|% 3,37
|
|YKBNK
|20,48
|2.409.891.150
|% 4,54
|
|AKBNK
|37,02
|3.064.414.086
|% 6,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0395
|29,0435
|% 0,15
|
|Euro
|31,3786
|31,3895
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,4111
|36,5937
|% 0,32
|
|Frank
|33,0867
|33,2861
|% 0,63
|
|Riyal
|7,7200
|7,7587
|% 0,17
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|926,27
|929,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,91
|983,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,59
|75,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,61
|1.988,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 57 artarak (% 0.69 ) 8, 381
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15:57XU100
Endeks 7, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 51, 965.00 milyon TL de
-
15:57TMPOL
Yüzde 6.99 oranında artışla 93.35 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 595 adet işlem
-
15:56YKBNK
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 213, 429 adet işlem
-
15:55ICBCT
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 805, 338 adet işlem