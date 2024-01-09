***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Ünal Gökmen ve İbrahim Köse görevlerinden ayrılmış olup Yönetim Kurulumuz tarafından görev sürelerinin bitim tarihi olan 31.03.2025 tarihine kadar Ünal Gökmen'in yerine Necati Özsoy'un, İbrahim Köse'nin yerine Tuğçe Şık Keskintürk'ün atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmusına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237331BIST