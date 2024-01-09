***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 19:46
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Ünal Gökmen ve İbrahim Köse görevlerinden ayrılmış olup Yönetim Kurulumuz tarafından görev sürelerinin bitim tarihi olan 31.03.2025 tarihine kadar Ünal Gökmen'in yerine Necati Özsoy'un, İbrahim Köse'nin yerine Tuğçe Şık Keskintürk'ün atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmusına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237331
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|IHLGM
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|MARKA
|42,90
|17.701.387
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|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
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|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
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|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
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|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
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|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
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|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
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|ACSEL
|119,50
|68.024.853
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|EDATA
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|THYAO
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|11.352.141.563
|% 0,12
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|ISCTR
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|YKBNK
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|7.626.994.557
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|AKBNK
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|6.302.268.064
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|GARAN
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|3.771.511.512
|% 0,81
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|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
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|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
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|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
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|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
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|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|29,9100
|29,9347
|% 0,21
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|Euro
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|32,7538
|% -0,03
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|Sterlin
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|38,0510
|% -0,32
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|Frank
|34,9395
|35,1500
|% -0,46
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|Riyal
|7,9520
|7,9919
|% 0,13
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|Alış
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|Platin
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|937,15
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