***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin değişmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulmuş olan komitelerde görev yapacakların aşağıda belirtildiği şekliyle yeniden belirlenmesi kararı alınmıştır.Riskin Erken Saptanması Komitesi:Başkan: Tuğçe Şık Keskintürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üyeler: Ahmet Rauf Mollaoğlu ( Yönetim Kurulu Başkanı) Denetim Komitesi:Başkan: Necati Özsoy (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üye: (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Tuğçe Şık KeskintürkKurumsal Yönetim Komitesi:Başkan: (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Necati ÖzsoyÜyeler: (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Ayşegül Yılmaz (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Tuğçe Şık KeskintürkKamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237367BIST