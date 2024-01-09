***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.01.2024 20:07
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin değişmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulmuş olan komitelerde görev yapacakların aşağıda belirtildiği şekliyle yeniden belirlenmesi kararı alınmıştır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Tuğçe Şık Keskintürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üyeler: Ahmet Rauf Mollaoğlu ( Yönetim Kurulu Başkanı) Denetim Komitesi:
Başkan: Necati Özsoy (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üye: (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Tuğçe Şık Keskintürk
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Necati Özsoy
Üyeler: (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Ayşegül Yılmaz (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Tuğçe Şık Keskintürk
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237367
BIST