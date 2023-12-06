***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2023 12:47
***BMSCH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSCH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222674
BIST
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16:087.956
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -101,39
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:0828,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0598
|Açılış
|: 28,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:0831,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0219
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:081.885,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.885,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:06
|CMBTN
|1.958,00
|75.317.491
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.411.526
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|67.821.404
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|125.296.940
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|793.149.482
|% 9,97
|
|BTCIM
|160,20
|497.171.718
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.027.771
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.202.014
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,84
|167.312.484
|% -9,80
|
|THYAO
|253,50
|5.038.385.535
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,02
|4.959.759.237
|% 2,77
|
|YKBNK
|20,58
|3.668.727.803
|% 1,48
|
|AKBNK
|37,00
|3.593.652.562
|% 1,20
|
|BINHO
|361,50
|2.856.730.030
|% 4,10
|
|ISCTR
|23,02
|4.959.759.237
|% 2,77
|
|EKGYO
|7,47
|1.507.917.706
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,58
|3.668.727.803
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,19
|169.792.349
|% -2,46
|
|ODAS
|10,20
|1.051.486.131
|% -6,42
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9377
|28,9431
|% 0,21
|
|Euro
|31,2229
|31,2337
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,3308
|36,5130
|% 0,20
|
|Frank
|32,9453
|33,1438
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6917
|7,7303
|% 0,20
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,19
|% 0,66
|
|Platin
|910,76
|912,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,38
|955,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,58
|76,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,07
|2.026,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:06
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16:21VERTU
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16:18BSOKE
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 503, 521 adet işlem
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16:17MIPAZ
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 46.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 281, 348 adet işlem