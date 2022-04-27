***BMSCH* *KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
27.04.2022 22:09
***BMSCH******KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [BMSCH, KZBGY]
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
A- BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket, BMSCH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 27.04.2022 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 28.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
HALİL DOĞUKAN KÜÇÜK
44775937
ŞEMSETTİN GÜNALTAY ERİKEL
21784528
AYŞEGÜL ERİKEL
40905170
İLHAN KÜÇÜK
12545925
HASAN MEŞE
13155847
B- Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 27.04.2022 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 28.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
ABDULKADİR KALFA
35721039
ALARA TEOMAN
41134809
BİLAL TUĞRUL
31868116
EMRE DEĞİRMENCİ
30366694
EYÜP KAYA
12640178
FARUK HACIHALİLOĞLU
14233871
FEHMİ HACIHALİLOĞLU
21443128
FERHAT AYERDEM
25042964
HALUK BAHADIR
14039252
İBRAHİM HALİL GÜRSES
34926446
KAAN YILDIZ
34248336
LEVENT SAROĞLU
40274144
MERTCAN EROL
46360347
METİN ALTAŞ
28879952
MURAT TOPUZOĞLU
13931921
ÖZLEM ERKAN
14268900
RAFET DURAN
12855230
SAVAŞ AYDIN
34583267
SONER SİNOP
45402105
TUFAN AYDIN
46714113
VELİ AZİZ GÜLER
45708225
VİCDAN HACIHALİLOĞLU
44729954
YAVUZ BEŞEL
46325896
YUNUS TUĞRUL
34941285
Karar 2022/21 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024550
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,13
|Açılış
|: 2.423
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|Önceki Kapanış
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2.454
En Düşük
2.399
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En Yüksek
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|Açılış
|: 14,8450
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|Önceki Kapanış
|: 14,8170
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14,8399
En Düşük
14,7775
18:0515,6547
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 15,6700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
896,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|426.469.342
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.166.442
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.042.129
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.888.363
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.258.482
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.426.748
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8109
|14,8129
|% 0,10
|
|Euro
|15,6359
|15,6539
|% -0,59
|
|Sterlin
|18,5210
|18,6139
|% -0,15
|
|Frank
|15,2306
|15,3223
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9369
|3,9567
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-19,10
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-8,14
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,06
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