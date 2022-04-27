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***BMSCH* *KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

27.04.2022 22:09
***BMSCH* *KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***BMSCH******KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [BMSCH, KZBGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

A- BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket, BMSCH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 27.04.2022 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 28.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı  MKK Sicil No
HALİL DOĞUKAN KÜÇÜK
44775937

ŞEMSETTİN GÜNALTAY ERİKEL
21784528

AYŞEGÜL ERİKEL
40905170

İLHAN KÜÇÜK
12545925

HASAN MEŞE
13155847

B-  Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 27.04.2022 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 28.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
ABDULKADİR KALFA  
35721039

ALARA TEOMAN 
41134809

BİLAL TUĞRUL 
31868116

EMRE DEĞİRMENCİ 
30366694

EYÜP KAYA 
12640178

FARUK HACIHALİLOĞLU 
14233871

FEHMİ HACIHALİLOĞLU 
21443128

FERHAT AYERDEM 
25042964

HALUK BAHADIR 
14039252

İBRAHİM HALİL GÜRSES
34926446

KAAN YILDIZ 
34248336

LEVENT SAROĞLU 
40274144

MERTCAN EROL 
46360347

METİN ALTAŞ 
28879952

MURAT TOPUZOĞLU 
13931921

ÖZLEM ERKAN 
14268900

RAFET DURAN 
12855230

SAVAŞ AYDIN 
34583267

SONER SİNOP 
45402105

TUFAN AYDIN 
46714113

VELİ AZİZ GÜLER
45708225

VİCDAN HACIHALİLOĞLU 
44729954

YAVUZ BEŞEL 
46325896

YUNUS TUĞRUL
34941285

Karar 2022/21 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024550


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