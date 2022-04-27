***BMSCH* *KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***BMSCH******KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [BMSCH, KZBGY]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA- BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket, BMSCH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 27.04.2022 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 28.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoHALİL DOĞUKAN KÜÇÜK44775937ŞEMSETTİN GÜNALTAY ERİKEL21784528AYŞEGÜL ERİKEL40905170İLHAN KÜÇÜK12545925HASAN MEŞE13155847B- Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 27.04.2022 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 28.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoABDULKADİR KALFA35721039ALARA TEOMAN41134809BİLAL TUĞRUL31868116EMRE DEĞİRMENCİ30366694EYÜP KAYA12640178FARUK HACIHALİLOĞLU14233871FEHMİ HACIHALİLOĞLU21443128FERHAT AYERDEM25042964HALUK BAHADIR14039252İBRAHİM HALİL GÜRSES34926446KAAN YILDIZ34248336LEVENT SAROĞLU40274144MERTCAN EROL46360347METİN ALTAŞ28879952MURAT TOPUZOĞLU13931921ÖZLEM ERKAN14268900RAFET DURAN12855230SAVAŞ AYDIN34583267SONER SİNOP45402105TUFAN AYDIN46714113VELİ AZİZ GÜLER45708225VİCDAN HACIHALİLOĞLU44729954YAVUZ BEŞEL46325896YUNUS TUĞRUL34941285Karar 2022/21 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024550BIST