Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

06.07.2022 17:53
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz çıkarılmış Sermayesinin 36.525.000,00.-TL olduğunu gösterir Esas Sözleşmenin Sermaye ilişkin 6.Maddesinin, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanlığı'nın  14.06.2022 tarih 22767 sayılı izin yazısına istinaden , Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesi tadil metni İstanbul Ticaret Sicilinde 28.06.2022 tescil olmuş ve 01.07.2022  tarih 10611 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 122-123 sayfalarında ilan edilerek süreç tamamlanmıştır.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
    
Kamuoyuna bilgisine saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042325


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.408
Değişim :  1,56% |  36,90
Açılış :  2.389  
Önceki Kapanış :  2.371  
En Yüksek
2.411 En Düşük
2.370
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 23,34 57.079.478 % 9,99  
KONYA 991,70 57.787.950 % 9,99  
POLHO 4,52 65.576.490 % 9,98  
FONET 12,67 14.145.666 % 9,98  
IZINV 17,10 4.576.517 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2296 17,2555 % 1,66  
Euro 17,5570 17,5831 % 0,66  
Sterlin 20,5034 20,6062 % 1,37  
Frank 17,6881 17,7946 % 1,38  
Riyal 4,5794 4,6024 % 1,63  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 -27,50  
Altın Gr. 963 963 0,25  
Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.465 6.601 -1,00  
Yarım 3.164 3.228 0,00  
Çeyrek 1.585 1.613 -1,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,24 0,00  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 0,17  
B. Petrol 100 100 -2,49  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru