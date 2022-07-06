***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun 18.Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz çıkarılmış Sermayesinin 36.525.000,00.-TL olduğunu gösterir Esas Sözleşmenin Sermaye ilişkin 6.Maddesinin, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanlığı'nın 14.06.2022 tarih 22767 sayılı izin yazısına istinaden , Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesi tadil metni İstanbul Ticaret Sicilinde 28.06.2022 tescil olmuş ve 01.07.2022 tarih 10611 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 122-123 sayfalarında ilan edilerek süreç tamamlanmıştır.Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyuna bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042325BIST