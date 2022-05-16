***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22.1 239.647.652 117.547.195Satışların Maliyeti22.2 -178.443.557 -88.013.349TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.204.095 29.533.846BRÜT KAR (ZARAR)61.204.095 29.533.846Genel Yönetim Giderleri24.1 -5.608.496 -2.164.389Pazarlama Giderleri24.2 -17.093.595 -6.601.892Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.1 1.933.918 817.231Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25.2 -1.474.229 -482.888ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.961.693 21.101.908Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.1 508.358 1.441.013Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26.2 -967.823 -913.479FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.502.228 21.629.442Finansman Gelirleri27.1 8.681.158 14.767.487Finansman Giderleri27.2 -7.215.062 -5.950.855SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.968.324 30.446.074Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.106.303 -3.928.782Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -5.949.135 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -3.157.168 -3.928.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.862.021 26.517.292DÖNEM KARI (ZARARI)29 30.862.021 26.517.292Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları30.862.021 26.517.292Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.913.299 30.890.825Dönem Karı (Zararı)30.862.021 26.517.292Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 30.862.021 26.517.292Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.860.121 10.985.617Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16-17 4.276.190 2.295.396Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler536.750 577.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 536.750 577.342Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.479.538 4.977.552Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27.1 3.368.487 4.828.586Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25.2 1.473.280 482.859Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25.1 -1.362.229 -333.893Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.567.643 3.135.327İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-123.325.803 -6.612.084Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -60.058.578 -35.038.076İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.641 -595.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-60.067.219 -34.442.915Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.046.593 1.733.546İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 7.173.546 5.521.425İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-126.953 -3.787.879Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -35.966.520 -21.988.692Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -3.210.163 9.588.836Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.181.134 21.779.585İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -32.181.134 21.779.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.437.237 258.415Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 10.938.429 22.722.782İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.799.951 22.685.804İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.138.478 36.978Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -6.600.150 -8.247.445İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.731.517 2.578.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.731.517 2.578.965Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-82.603.661 30.890.825Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -5.309.638 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-838.823 -465.689Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-838.823 -502.075Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 -316.284 -374.855Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 -522.539 -127.220Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 36.386Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 36.386FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.509.992 -25.139.220Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri204.253.792 30.189.367Kredilerden Nakit Girişleri5 204.253.792 30.189.367Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-129.375.313 -50.500.001Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -129.375.313 -50.500.001Ödenen Faiz27.2 -4.430.120 -4.858.767Alınan Faiz27.1 1.061.633 30.181YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.242.130 5.285.916Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.266.190 -9.881.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.508.320 -4.595.696DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.470.877 7.384.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.962.557 2.788.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.962.557 36.470.877Ticari Alacaklar6 159.085.008 97.664.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18.308 26.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar159.066.700 97.637.252Diğer Alacaklar7 28.340.399 30.059.407İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar153.576 7.327.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.186.823 22.732.285Stoklar9 168.534.875 132.568.355Peşin Ödenmiş Giderler6.016.085 2.896.020İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 6.016.085 2.896.020Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 5.931.183 11.258.773Diğer Dönen Varlıklar12.473.271 7.741.754İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 12.473.271 7.741.754ARA TOPLAM391.343.378 318.659.387TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR391.343.378 318.659.387DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.078 6.073İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.078 6.073Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 3.377.195 2.992.500Maddi Duran Varlıklar15 287.702.051 258.301.708Arazi ve Arsalar105.628.928 93.596.760Binalar34.494.017 30.688.240Tesis, Makine ve Cihazlar140.984.996 127.743.255Taşıtlar4.652.018 4.477.147Mobilya ve Demirbaşlar1.942.092 1.796.306Kullanım Hakkı Varlıkları16 4.954.410 4.431.920Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.112.071 626.618İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar62.934 41.113Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.049.137 585.505Peşin Ödenmiş Giderler11 659.940 569.842İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler659.940 569.842Ertelenmiş Vergi Varlığı28 18.001.812 18.846.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR315.813.557 285.774.846TOPLAM VARLIKLAR707.156.935 604.434.233KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar197.075.262 109.678.952İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 197.075.262 109.678.952Banka Kredileri197.050.364 109.673.891Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar24.898 5.061Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 73.529.034 76.621.833İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.529.034 76.621.833Banka Kredileri54.722.011 59.635.921Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.807.023 16.985.912Ticari Borçlar6 74.584.278 105.355.239İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar74.584.278 105.355.239Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 2.954.307 1.517.070Diğer Borçlar7 16.353.632 5.463.891İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.800.691 740İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.552.941 5.463.151Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.217.492 10.817.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.217.492 10.817.642Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 5.949.135 11.258.773Kısa Vadeli Karşılıklar890.655 789.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 463.232 410.465Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 427.423 378.735ARA TOPLAM375.553.795 321.502.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER375.553.795 321.502.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar75.621.509 85.046.541İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 75.621.509 85.046.541Banka Kredileri58.765.101 65.778.639Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.856.408 19.267.902Ticari Borçlar6 632.962 569.855İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar632.962 569.855Uzun Vadeli Karşılıklar2.335.903 2.073.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 2.335.903 2.073.013Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 6.022.880 5.255.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.613.254 92.944.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER460.167.049 414.447.403ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar246.989.886 189.986.830Ödenmiş Sermaye21.1 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.074.060 39.897.183Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.074.060 39.897.183Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.5 39.744.736 39.744.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.4 329.324 152.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)110.817.954 84.853.796Yabancı Para Çevrim Farkları21.6 110.817.954 84.853.796Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.2 453.024 453.024Yasal Yedekler453.024 453.024Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.3 34.782.827 -16.227.172Net Dönem Karı veya Zararı29 30.862.021 51.009.999TOPLAM ÖZKAYNAKLAR246.989.886 189.986.830TOPLAM KAYNAKLAR707.156.935 604.434.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.475.600 -34.364 28.722.370 221.471 1.833.093 2.939.704 42.157.874 42.157.874Transferler2.939.704 -2.939.704Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 232.312 9.091.478 0 35.841.082 35.841.082Dönem Karı (Zararı)26.517.292 26.517.292 26.517.292Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)232.312 9.091.478 9.323.790 9.323.790Dönem Sonu Bakiyeler8.475.600 197.948 37.813.848 221.471 4.772.797 26.517.292 77.998.956 77.998.956Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 39.744.736 152.447 84.853.796 453.024 -16.227.172 51.009.999 189.986.830 189.986.830Transferler51.009.999 -51.009.999Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)176.877 25.964.158 30.862.021 57.003.056 57.003.056Dönem Karı (Zararı)29 0 30.862.021 30.862.021 30.862.021Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)176.877 25.964.158 26.141.035 26.141.035Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 39.744.736 329.324 110.817.954 453.024 34.782.827 30.862.021 246.989.886 246.989.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)30.862.021 26.517.292DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar176.877 232.312Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 221.093 290.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 -44.216 -58.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-44.216 -58.074Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.964.158 9.091.478Yabancı Para Çevrim Farkları25.964.158 9.091.478DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.141.035 9.323.790TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.003.056 35.841.082Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları57.003.056 35.841.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030668BIST