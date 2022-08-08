***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22.1 544.176.101 234.247.215 304.528.449 116.700.020Satışların Maliyeti22.2 -403.118.989 -178.292.925 -224.675.432 -90.279.576TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.057.112 55.954.290 79.853.017 26.420.444BRÜT KAR (ZARAR)141.057.112 55.954.290 79.853.017 26.420.444Genel Yönetim Giderleri24.1 -11.536.777 -5.292.205 -5.928.281 -3.127.816Pazarlama Giderleri24.2 -39.721.171 -14.451.589 -22.627.576 -7.849.697Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.1 2.708.176 846.475 774.258 29.244Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25.2 -2.009.369 -840.952 -535.140 -358.064ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.497.971 36.216.019 51.536.278 15.114.111Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.1 550.701 2.889.326 42.343 1.448.313Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26.2 -1.206.775 -5.148.638 -238.952 -4.235.159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.841.897 33.956.707 51.339.669 12.327.265Finansman Gelirleri27.1 9.620.545 18.322.050 939.387 3.554.563Finansman Giderleri27.2 -20.939.101 -14.903.333 -13.724.039 -8.952.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)78.523.341 37.375.424 38.555.017 6.929.350Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.568.980 -6.490.521 -7.462.677 -2.561.739Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -12.875.988 -2.479.058 -6.926.853 -2.479.058Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -3.692.992 -4.011.463 -535.824 -82.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)61.954.361 30.884.903 31.092.340 4.367.611DÖNEM KARI (ZARARI)29 61.954.361 30.884.903 31.092.340 4.367.611Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29 61.954.361 30.884.903 31.092.340 4.367.611Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-121.740.308 8.758.422Dönem Karı (Zararı)61.954.361 30.884.903Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 61.954.361 30.884.903Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.451.852 20.310.846Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16-17 8.968.134 4.908.671Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.654.418 309.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 1.654.418 309.261Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.545.122 12.458.141Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27.1 13.358.391 12.154.080Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25.2 1.739.098 641.394Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25.1 -1.552.367 -337.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 284.178 2.634.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-209.763.736 -44.079.157Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -98.452.068 -29.776.684İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26.949 240.183İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-98.479.017 -30.016.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 846.623 1.615.847İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.327.122 5.090.312İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.480.499 -3.474.465Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -89.815.358 -43.466.760Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -6.238.063 10.150.322Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -16.938.842 14.420.713İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.377 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.980.219 14.420.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.388.553 328.484Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.961.346 -462.048İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)74.020 5.259.034İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.887.326 -5.721.082Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -4.515.927 3.110.969Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-123.357.523 7.116.592Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 1.617.215 1.641.830YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.985.382 322.277Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 36.386Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 36.386Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.985.382 -697.015Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.348.727 -570.351Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -636.655 -126.664Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 982.906FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.800.873 3.957.936Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri104.256.482 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.1 104.256.482 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri346.920.385 90.267.552Kredilerden Nakit Girişleri5 346.920.385 90.267.552Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-306.017.603 -74.155.536Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -306.017.603 -74.155.536Ödenen Faiz27.2 -15.440.663 -12.201.477Alınan Faiz27.1 2.082.272 47.397YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.075.183 13.038.635Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi436.280 -13.437.462NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.511.463 -398.827DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.470.877 7.384.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 43.982.340 6.985.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 43.982.340 36.470.877Ticari Alacaklar6 197.668.636 97.664.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar197.668.636 97.637.252Diğer Alacaklar7 29.559.338 30.059.407İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.327.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar29.559.338 22.732.285Stoklar9 222.383.713 132.568.355Peşin Ödenmiş Giderler11 7.649.721 2.896.020İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.649.721 2.896.020Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 12.875.986 11.258.773Diğer Dönen Varlıklar10 5.777.992 7.741.754İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.777.992 7.741.754ARA TOPLAM519.897.726 318.659.387TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR519.897.726 318.659.387DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 6.068 6.073İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.068 6.073Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 3.843.726 2.992.500Maddi Duran Varlıklar15 324.733.773 258.301.708Arazi ve Arsalar120.220.717 93.596.760Binalar40.311.421 30.688.240Tesis, Makine ve Cihazlar156.994.443 127.743.255Taşıtlar4.842.394 4.477.147Mobilya ve Demirbaşlar2.364.798 1.796.306Özel Maliyetler0 0Kullanım Hakkı Varlıkları16 5.598.084 4.431.920Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.189.183 626.618Diğer Haklar70.243 41.113Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.118.940 585.505Peşin Ödenmiş Giderler11 2.054.204 569.842İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.054.204 569.842Ertelenmiş Vergi Varlığı28 20.052.690 18.846.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR357.477.728 285.774.846TOPLAM VARLIKLAR877.375.454 604.434.233KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 140.464.179 109.678.952İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar140.464.179 109.678.952Banka Kredileri140.464.179 109.678.952Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 96.016.673 76.621.833İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları96.016.673 76.621.833Banka Kredileri75.771.673 59.635.921Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.245.000 16.985.912Ticari Borçlar6 90.045.288 105.355.239İlişkili Taraflara Ticari Borçlar41.377İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar90.003.911 105.355.239Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 2.905.623 1.517.070Diğer Borçlar7 9.317.504 5.463.891İlişkili Taraflara Diğer Borçlar74.760 740İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.242.744 5.463.151Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.301.715 10.817.642Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 12.875.988 11.258.773Kısa Vadeli Karşılıklar20 1.765.830 789.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.279.362 410.465Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 486.468 378.735ARA TOPLAM359.692.800 321.502.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER359.692.800 321.502.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar75.769.256 85.046.541İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 75.769.256 85.046.541Banka Kredileri62.455.376 65.778.639Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.313.880 19.267.902Ticari Borçlar6 680.062 569.855İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar680.062 569.855Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 6.788.650 5.255.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.788.650 5.255.394Uzun Vadeli Karşılıklar2.645.704 2.073.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 2.645.704 2.073.013TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.883.672 92.944.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER445.576.472 414.447.403ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar431.798.982 189.986.830Ödenmiş Sermaye21.1 36.525.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.3 97.731.482 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)200.352.288 124.750.979Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.067.440 39.897.183Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.6 39.744.736 39.744.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.5 322.704 152.447Yabancı Para Çevrim Farkları21.7 160.284.848 84.853.796Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.2 520.987 453.024Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.4 34.714.864 -16.227.172Net Dönem Karı veya Zararı29 61.954.361 51.009.999TOPLAM ÖZKAYNAKLAR431.798.982 189.986.830TOPLAM KAYNAKLAR877.375.454 604.434.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.475.600 -34.364 28.722.370 221.471 1.833.093 2.939.704 42.157.874 42.157.874Transferler231.553 2.708.151 -2.939.704Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.996 11.381.817 30.884.903 42.262.724 42.262.724Dönem Karı (Zararı)29 30.884.903 30.884.903 30.884.903Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.996 11.381.817 11.377.821 11.377.821Dönem Sonu Bakiyeler8.475.600 -38.360 40.104.187 453.024 4.541.244 30.884.903 84.420.598 84.420.598Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 39.744.736 152.447 84.853.796 453.024 -16.227.172 51.009.999 189.986.830 189.986.830Transferler67.963 50.942.036 -51.009.999Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)170.257 75.431.052 61.954.361 137.555.670 137.555.670Dönem Karı (Zararı)29 61.954.361 61.954.361 61.954.361Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)170.257 75.431.052 75.601.309 75.601.309Sermaye Arttırımı21 6.525.000 97.731.482 104.256.482 104.256.482Dönem Sonu Bakiyeler36.525.000 97.731.482 39.744.736 322.704 160.284.848 520.987 34.714.864 61.954.361 431.798.982 431.798.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 61.954.361 30.884.903 31.092.340 4.367.611DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar170.257 -3.996 -6.620 -236.308Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 212.830 -4.997 -8.263 -295.383Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 -42.573 1.001 1.643 59.075Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-42.573 1.001 1.643 59.075Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar75.431.052 11.381.817 49.466.894 2.290.339Yabancı Para Çevrim Farkları75.431.052 11.381.817 49.466.894 2.290.339DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.601.309 11.377.821 49.460.274 2.054.031TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.555.670 42.262.724 80.552.614 6.421.642Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları137.555.670 42.262.724 80.552.614 6.421.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053165BIST