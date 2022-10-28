***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23.1 841.815.640 380.343.622 297.639.539 146.096.407Satışların Maliyeti23.2 -637.559.243 -287.173.699 -234.440.254 -108.880.774TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)204.256.397 93.169.923 63.199.285 37.215.633Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)204.256.397 93.169.923 63.199.285 37.215.633Genel Yönetim Giderleri25.1 -18.673.189 -8.573.837 -7.136.412 -3.281.632Pazarlama Giderleri25.2 -61.551.879 -25.446.068 -21.830.708 -10.994.479Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.1 3.351.006 1.115.349 642.830 268.874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.2 -2.640.887 -19.863.941 -631.518 -19.022.989ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)124.741.448 40.401.426 34.243.477 4.185.407Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27.1 3.238.315 4.718.772 2.687.614 1.829.446Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27.2 -1.290.403 -8.222.146 -83.628 -3.073.508FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)126.689.360 36.898.052 36.847.463 2.941.345Finansman Gelirleri28.1 11.299.472 20.850.582 1.678.927 2.528.532Finansman Giderleri28.2 -29.979.038 -21.264.896 -9.039.937 -6.361.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.009.794 36.483.738 29.486.453 -891.686Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.816.046 -1.392.373 -5.247.066 5.098.148Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -17.120.187 -6.662.639 -4.244.199 -4.183.581Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -4.695.859 5.270.266 -1.002.867 9.281.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.193.748 35.091.365 24.239.387 4.206.462DÖNEM KARI (ZARARI)86.193.748 35.091.365 24.239.387 4.206.462Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları86.193.748 35.091.365 24.239.387 4.206.462Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 30 2,00000000 104,00000000 1,00000000 12,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.172.761 14.097.705Dönem Karı (Zararı)30 86.193.748 35.091.365Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)86.193.748 35.091.365Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.351.543 17.774.095Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18 14.440.751 7.529.565Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.705.894 396.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 2.705.894 396.772Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.513.994 17.593.436Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28.1 19.620.333 17.253.566Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26.2 2.292.790 761.878Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26.1 -1.399.129 -422.008Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -309.096 -7.745.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-188.579.466 -44.593.166Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -15.011.078 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -68.197.254 -44.126.419İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26.949 240.183İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-68.224.203 -44.366.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 21.936.346 10.118.383İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.225.980 9.649.011İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14.710.366 469.372Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -90.488.552 -28.579.393Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.135.793 8.429.577Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -34.843.044 23.949.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-34.843.044 23.949.748Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.281.168 621.651Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 404.664 -6.141.155İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)116.130 -2.915.581İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)288.534 -3.225.574Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -2.525.923 -8.865.558Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-65.034.175 8.272.294Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 5.861.414 5.825.411YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.290.065 726.854Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.091.234 36.386Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 1.091.234 36.386Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.381.299 -756.122Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -12.534.610 -629.458Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -846.689 -126.664Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 1.446.590FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.276.304 -3.511.472Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri104.256.482 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.1 104.256.482 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri466.104.542 127.039.667Kredilerden Nakit Girişleri5 466.104.542 127.039.667Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-471.464.387 -113.297.573Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -471.464.387 -113.297.573Ödenen Faiz0 -22.291.498 -17.304.692Alınan Faiz28.1 2.671.165 51.126YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.813.478 11.313.087Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.866.940 -14.336.295NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.680.418 -3.023.208DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.470.877 7.384.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 53.151.295 4.361.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 53.151.295 36.470.877Finansal Yatırımlar6 15.011.078 0Ticari Alacaklar7 167.260.584 97.664.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 26.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar167.260.584 97.637.252Diğer Alacaklar8 7.126.480 30.059.407İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar101.142 11 2.876.934 7.741.754ARA TOPLAM489.744.347 318.659.387TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR489.744.347 318.659.387DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 6.069 6.073Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 4.266.815 2.992.500Maddi Duran Varlıklar16 365.678.498 258.301.708Kullanım Hakkı Varlıkları17 6.177.438 4.431.920Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 1.345.873 626.618Peşin Ödenmiş Giderler12 1.460.764 569.842Ertelenmiş Vergi Varlığı29 21.224.469 18.846.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR400.159.926 285.774.846TOPLAM VARLIKLAR889.904.273 604.434.233KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 90.497.811 109.678.952Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 111.785.194 76.621.833Ticari Borçlar7 72.679.208 105.355.239İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar72.679.208 105.355.239Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.798.238 1.517.070Diğer Borçlar8 5.707.275 5.463.891İlişkili Taraflara Diğer Borçlar116.870 740İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.590.405 5.463.151Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 8.291.719 10.817.642Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 17.120.187 11.258.773Kısa Vadeli Karşılıklar1.377.571 789.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 837.556 410.465Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 540.015 378.735ARA TOPLAM311.257.203 321.502.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER311.257.203 321.502.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 63.704.476 85.046.541Ticari Borçlar7 695.632 569.855Uzun Vadeli Karşılıklar3.246.806 2.073.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 3.246.806 2.073.013Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 7.545.591 5.255.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.192.505 92.944.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER386.449.708 414.447.403ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar503.454.565 189.986.830Ödenmiş Sermaye22.1 36.525.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22.3 97.731.482 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.781.184 39.897.183Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.781.184 39.897.183Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)39.744.736 39.744.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.5 1.036.448 152.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)206.987.300 84.853.796Yabancı Para Çevrim Farkları22.7 206.987.300 84.853.796Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.2 520.987 453.024Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.4 34.714.864 -16.227.172Net Dönem Karı veya Zararı30 86.193.748 51.009.999TOPLAM ÖZKAYNAKLAR503.454.565 189.986.830TOPLAM KAYNAKLAR889.904.273 604.434.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.475.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.364 0 0 0 0 0 0 0 0 28.722.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.471 0 0 0 1.833.093 2.939.704 0 42.157.874 0 42.157.874Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.553 0 0 0 2.708.151 -2.939.704 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.091.365 0 35.091.365 0 35.091.365Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.042 0 0 0 0 0 0 0 0 12.514.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.449.231 0 12.449.231Dönem Sonu Bakiyeler8.475.600 -99.406 41.236.643 453.024 4.541.244 35.091.365 89.698.470 89.698.470Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 39.744.736 152.447 84.853.796 453.024 -16.227.172 51.009.999 189.986.830 189.986.830Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.963 0 0 0 50.942.036 -51.009.999 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)30 86.193.748 86.193.748 86.193.748Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)884.001 122.133.504 123.017.505 123.017.505Sermaye Arttırımı22.1 6.525.000 97.731.482 104.256.482 104.256.482Dönem Sonu Bakiyeler36.525.000 97.731.482 39.744.736 1.036.448 206.987.300 520.987 34.714.864 86.193.748 503.454.565 503.454.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)86.193.748 35.091.365 24.239.387 4.206.462DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar884.001 -65.042 713.744 -61.046Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.105.010 -81.305 892.180 -76.308Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 -221.009 16.263 -178.436 15.262Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-221.009 16.263 -178.436 15.262Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar122.133.504 12.514.273 46.702.452 1.132.456DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)123.017.505 12.449.231 47.416.196 1.071.410TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)209.211.253 47.540.596 71.655.583 5.277.872Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları209.211.253 47.540.596 71.655.583 5.277.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075066BIST