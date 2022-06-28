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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

28.06.2022 11:58
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 2.Dönem Finansal Raporlarını 08.08.2022 tarihinde yayınlacaktır.
Kamuoyuna saygı ile sunulur.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 08/08/2022
3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039625


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BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 6.821.309 % 9,99  
RODRG 22,30 8.375.269 % 9,96  
OYAYO 8,51 7.130.441 % 9,24  
ORMA 32,76 472.823 % 9,20  
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15:32 Alış Satış %  
Dolar 16,6486 16,6652 % 0,84  
Euro 17,5610 17,5752 % 0,28  
Sterlin 20,3235 20,4254 % 0,53  
Frank 17,3478 17,4523 % 0,76  
Riyal 4,4254 4,4476 % 0,78  
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15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 1,17  
Altın Gr. 977 977 8,52  
Cumhuriyet 6.524 6.622 29,00  
Tam 6.505 6.600 8,00  
Yarım 3.194 3.228 4,00  
Çeyrek 1.600 1.614 2,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,26 0,09  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 0,13  
B. Petrol 113 113 2,01  
Seans Raporu 15:32
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