***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
28.06.2022 11:58
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Açıklama
Şirketimizin 2.Dönem Finansal Raporlarını 08.08.2022 tarihinde yayınlacaktır.
Kamuoyuna saygı ile sunulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 08/08/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039625
BIST
15:322.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,28
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:3216,6652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1393
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:3217,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0488
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:32977,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,47
|Açılış
|: 977,33
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.821.309
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.375.269
|% 9,96
|
|OYAYO
|8,51
|7.130.441
|% 9,24
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,39
|91.539.708
|% -7,79
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|PRZMA
|3,41
|2.323.443
|% -3,94
|
|ISKPL
|5,21
|83.780.317
|% -3,93
|
|THYAO
|48,90
|3.665.562.124
|% -1,33
|
|SISE
|21,88
|1.170.439.283
|% 1,02
|
|EREGL
|27,78
|1.035.469.936
|% -0,22
|
|SAHOL
|20,46
|945.618.917
|% 1,09
|
|KRDMD
|11,99
|828.956.217
|% -2,61
|
|YKBNK
|4,56
|748.156.169
|% -1,94
|
|ODAS
|3,16
|485.526.906
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,64
|366.585.297
|% 2,33
|
|TSKB
|2,14
|270.056.564
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,49
|690.294.241
|% -0,24
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6486
|16,6652
|% 0,84
|
|Euro
|17,5610
|17,5752
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,3235
|20,4254
|% 0,53
|
|Frank
|17,3478
|17,4523
|% 0,76
|
|Riyal
|4,4254
|4,4476
|% 0,78
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,17
|
|Altın Gr.
|977
|977
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|29,00
|
|Tam
|6.505
|6.600
|8,00
|
|Yarım
|3.194
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,01
|