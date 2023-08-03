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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

03.08.2023 17:24
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

     Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 07 Ağustos 2023 Pazartesi günü KAP'ta yayımlanması planlanmaktadır.
 
Kurumsal politikalarımız gereği, bugünden itibaren "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz. 

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 07/08/2023
3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180318


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ISYAT 6,93 98.062.481 % 10,00  
RAYSG 39,60 56.618.718 % 10,00  
QNBFL 152,90 2.182.496 % 10,00  
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Frank 30,7061 30,8911 % 0,34  
Riyal 7,1637 7,1996 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
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Altın Gr. 1.676 1.676 -1,24  
Cumhuriyet 11.207 11.376 -62,00  
Tam 10.951 11.041 -41,00  
Yarım 5.480 5.546 -21,00  
Çeyrek 2.740 2.773 -10,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,61 -0,12  
Gümüş Gr. 20,39 20,42 -0,15  
B. Petrol 84,72 84,72 1,52  
Seans Raporu 18:05
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