***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 16.03.2023Genel Kurul Tarihi 12.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,10 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,11 - SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 525.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BMSTL OGK Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 BMSTL OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 BMSTL OGK Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 BMSTL Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 BMSTL Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 BMSTL Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 BMSTL Kâr Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2023 tarihinde saat 11:00'te Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125731BIST