***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.01.2023 08:46
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.01.2023 tarih ve E-18454353-100.06-14031 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine dayalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliğ'ine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'in "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092930
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0649
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
18:051.112,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.112,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,64
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7282
|18,7306
|% 0,05
|
|Euro
|19,8044
|19,8310
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,3755
|22,4878
|% 0,15
|
|Frank
|19,9735
|20,0938
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9663
|4,9913
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,35
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|6,17
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.537
|7.613
|38,00
|
|Yarım
|3.650
|3.721
|18,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.861
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,10
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|-0,48
|