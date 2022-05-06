***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2022 18:46
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka açılma sürecimizin yeni tamamlanması nedeniyle 2022 ilk üç aylık ara döneme ilişkin finansal tablo ve raporların yayınlanması için SPK'dan 10 gün ek süre talep edilmiş olup söz konusu finansal tablo ve raporlarımız 16.05.2022 (dahil) tarihine kadar yayımlanacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027385
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0961
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9571
En Düşük
14,8503
18:0515,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1211
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05906,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 10,14
|Açılış
|: 906,85
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9443
|14,9513
|% 0,61
|
|Euro
|15,8151
|15,8341
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,4128
|18,5051
|% 0,61
|
|Frank
|15,1120
|15,2030
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,61
|
|Altın Gr.
|908
|908
|11,37
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,16
|