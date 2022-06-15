***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yaptığı 2021 yılı Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçısı sıralamasında 608'inci sırada yer almıştır. 2020 yılında TİM Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçısı sıralamasında 25.725.306 USD ihracatla 820'inci sırada bulunan Şirket'imiz, 2021 yılında ihracatını bir önceki seneye göre %71,6 artırarak 44.141.700 USD'ye yükseltmiş olup, sıralamada 212 sıra çıkış kaydetme başarısını göstermiştir. Söz konusu sıralamada sektörel bazda ise, 2020 yılında 67'inci sırada bulunan Şirket'imiz, 2021 yılında 60'ıncı sıraya yükselmiştir.Şirket'imiz 2022 yılında da ihracat ağırlıklı üretimini katma değerli ürünler ile zenginleştirmeye ve ülkemize değer katmaya emin adımlarla devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037411BIST