***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 13:48
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yaptığı 2021 yılı Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçısı sıralamasında 608'inci sırada yer almıştır. 2020 yılında TİM Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçısı sıralamasında 25.725.306 USD ihracatla 820'inci sırada bulunan Şirket'imiz, 2021 yılında ihracatını bir önceki seneye göre %71,6 artırarak 44.141.700 USD'ye yükseltmiş olup, sıralamada 212 sıra çıkış kaydetme başarısını göstermiştir. Söz konusu sıralamada sektörel bazda ise, 2020 yılında 67'inci sırada bulunan Şirket'imiz, 2021 yılında 60'ıncı sıraya yükselmiştir.
Şirket'imiz 2022 yılında da ihracat ağırlıklı üretimini katma değerli ürünler ile zenginleştirmeye ve ülkemize değer katmaya emin adımlarla devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037411
BIST
17:112.486
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -44,87
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:1117,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0545
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:1118,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1360
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
17:111.017,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.017,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:09
|SANEL
|6,16
|5.700.878
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.944.609
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.286.135
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.449.333
|% 9,89
|
|SELVA
|8,28
|19.054.152
|% 9,23
|
|FONET
|13,48
|124.413.227
|% -9,10
|
|MEGAP
|5,89
|69.174.080
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|69.174.080
|% -8,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|DURDO
|20,14
|9.605.709
|% -5,80
|
|THYAO
|47,30
|4.436.377.113
|% -2,35
|
|SASA
|45,58
|2.832.755.536
|% 1,92
|
|EREGL
|29,28
|2.453.621.207
|% -2,27
|
|SISE
|21,16
|1.580.682.187
|% -2,94
|
|KRDMD
|13,09
|1.197.242.069
|% -0,83
|
|YKBNK
|4,64
|919.857.748
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,55
|495.764.838
|% -1,92
|
|DOHOL
|3,94
|616.351.128
|% -4,14
|
|ISCTR
|4,65
|708.382.400
|% -2,52
|
|ODAS
|2,96
|435.830.421
|% 1,02
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2934
|17,2996
|% 0,36
|
|Euro
|18,1143
|18,1498
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,1101
|21,2160
|% 0,98
|
|Frank
|17,7284
|17,8352
|% 2,74
|
|Riyal
|4,5962
|4,6192
|% 0,43
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-6,83
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,85
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|27,00
|
|Tam
|6.745
|6.851
|-20,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,51
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 202, 893 adet işlem
-
17:23MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 202, 893 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 24 kaybederek (% -2.08 ) 2, 220
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGGYO, UFUK, TSGYO, SANEL
-
17:22
GLBMD, EUREN, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında