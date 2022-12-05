***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arzı için hazırlanan fon kullanım raporunda da belirttiğimiz üzere Dilovası üretim tesisimizde yapılacak olan Fosfatlama ve Halat İmalatı Kapasite Artışı projemiz ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.Bu kapsamda kurulacak yeni tesisimiz için yatırım teşvik başvurusunun önü açılmış olup, yapılacak yatırım hakkında gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084336BIST