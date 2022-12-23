***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Dilovası Üretim Tesisinde halka arz izahnamemizin fon kullanım taahhüdünde de belirtmiş olduğumuz tesislerin kurulumu ve kapasite artışını karşılamak üzere 37.101.055TL tutarında ve 2 yıl süre ile Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Teşvik kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, kdv istisnası ve faiz desteğinden yararlanılacak olup tesislerin kurulumu ve teşvik kullanımıyla ilgili gelişmeler oldukça kamuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089379BIST