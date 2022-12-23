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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2022 11:16
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Dilovası Üretim Tesisinde halka arz izahnamemizin fon kullanım taahhüdünde de belirtmiş olduğumuz tesislerin kurulumu ve kapasite artışını karşılamak üzere 37.101.055TL tutarında ve 2 yıl süre ile Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Teşvik kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, kdv istisnası ve faiz desteğinden yararlanılacak olup tesislerin kurulumu ve teşvik kullanımıyla ilgili gelişmeler oldukça kamuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089379


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TERA 12,10 114.708 % 10,00  
PLTUR 19,49 59.176.006 % 9,99  
AHGAZ 79,85 20.036.761 % 9,99  
BRKVY 27,60 3.415.638 % 9,96  
VKING 24,34 993.900 % 9,94  
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Riyal 4,9533 4,9781 % 0,15  
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12:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 5,56  
Altın Gr. 1.079 1.079 4,36  
Cumhuriyet 7.250 7.360 -29,00  
Tam 7.285 7.336 18,00  
Yarım 3.528 3.587 9,00  
Çeyrek 1.769 1.793 5,00  
Gümüş.Ons 23,74 23,78 0,20  
Gümüş Gr. 14,25 14,27 0,13  
B. Petrol 82,87 82,87 1,89  
Seans Raporu 12:32
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