***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 11:16
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Dilovası Üretim Tesisinde halka arz izahnamemizin fon kullanım taahhüdünde de belirtmiş olduğumuz tesislerin kurulumu ve kapasite artışını karşılamak üzere 37.101.055TL tutarında ve 2 yıl süre ile Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Teşvik kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, kdv istisnası ve faiz desteğinden yararlanılacak olup tesislerin kurulumu ve teşvik kullanımıyla ilgili gelişmeler oldukça kamuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089379
BIST
12:345.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -26,62
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
12:3418,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
12:3419,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0342
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
12:341.079,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.079,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler12:32
|TERA
|12,10
|114.708
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|59.176.006
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.036.761
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.415.638
|% 9,96
|
|VKING
|24,34
|993.900
|% 9,94
|
|BTCIM
|44,44
|133.610.666
|% -9,31
|
|HEKTS
|40,28
|481.581.875
|% -8,37
|
|IDEAS
|42,64
|19.768.509
|% -7,79
|
|BRKO
|4,20
|1.306.145
|% -6,87
|
|SASA
|116,50
|350.225.573
|% -6,80
|
|THYAO
|142,20
|2.916.729.162
|% 0,07
|
|KRDMD
|18,63
|2.034.294.509
|% 0,65
|
|KOZAL
|594,60
|1.876.085.531
|% 5,58
|
|ENKAI
|28,60
|1.730.317.507
|% 2,44
|
|ASELS
|58,45
|1.550.267.447
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,26
|1.228.136.340
|% -0,60
|
|SKBNK
|3,15
|348.468.526
|% 0,64
|
|YKBNK
|12,18
|1.330.230.762
|% 0,91
|
|KRDMD
|18,63
|2.034.294.509
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,12
|1.366.129.505
|% 1,94
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6829
|18,6872
|% 0,13
|
|Euro
|19,8149
|19,8323
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,4372
|22,5497
|% 0,19
|
|Frank
|19,9929
|20,1134
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9533
|4,9781
|% 0,15
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|4,36
|
|Cumhuriyet
|7.250
|7.360
|-29,00
|
|Tam
|7.285
|7.336
|18,00
|
|Yarım
|3.528
|3.587
|9,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|1,89
|