***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2023 14:39
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim maaliyetlerimizin en önemli kalemi olan enerji maaliyetlerimizi düşürmek amacıyla Kırşehir'deki 147.000 m² araziye kurulacak 5000 kWe kapasiteli lisanssız GES kurulumu ile ilgili çağrı mektubumuz ilgili makamlarca onaylanmıştır.
Yapılacak GES yatırımı ile tüketimimizin 2/3' ü karşılanarak elektrik tüketimimizden yılda %67 tasarruf sağlamayı amaçlamaktayız.
Yatırımımıza dair gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153340
BIST
15:574.420
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -50,50
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.417
15:5719,8920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0353
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
15:5721,5010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0994
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
15:571.266,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:57
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|247.054.935
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.372.385
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.876.949
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|166.048.176
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,10
|220.168.302
|% -6,77
|
|SDTTR
|111,90
|408.511.369
|% -5,89
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|THYAO
|132,20
|1.899.969.292
|% -1,64
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EUPWR
|79,00
|1.467.395.492
|% 1,22
|
|KCHOL
|72,85
|1.220.770.162
|% -3,00
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,22
|830.122.440
|% -0,96
|
|ODAS
|5,80
|683.676.054
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,72
|703.609.018
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8878
|19,8920
|% 0,18
|
|Euro
|21,4740
|21,5010
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7175
|% 0,13
|
|Frank
|21,9528
|22,0850
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2869
|5,3134
|% 0,21
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|4,30
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|7,43
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.643
|4.747
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.315
|2.366
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|0,05
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
|