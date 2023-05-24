***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim maaliyetlerimizin en önemli kalemi olan enerji maaliyetlerimizi düşürmek amacıyla Kırşehir'deki 147.000 m² araziye kurulacak 5000 kWe kapasiteli lisanssız GES kurulumu ile ilgili çağrı mektubumuz ilgili makamlarca onaylanmıştır.Yapılacak GES yatırımı ile tüketimimizin 2/3' ü karşılanarak elektrik tüketimimizden yılda %67 tasarruf sağlamayı amaçlamaktayız.Yatırımımıza dair gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153340BIST