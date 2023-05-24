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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2023 14:39
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Üretim maaliyetlerimizin en önemli kalemi olan enerji maaliyetlerimizi düşürmek amacıyla Kırşehir'deki 147.000 m² araziye kurulacak 5000 kWe kapasiteli lisanssız GES kurulumu ile ilgili çağrı mektubumuz ilgili makamlarca onaylanmıştır.
Yapılacak GES yatırımı ile tüketimimizin 2/3' ü karşılanarak elektrik tüketimimizden yılda %67 tasarruf sağlamayı amaçlamaktayız.
Yatırımımıza dair gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153340


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Altın Gr. 1.268 1.268 7,43  
Cumhuriyet 9.343 9.586 25,00  
Tam 9.388 9.645 16,48  
Yarım 4.643 4.747 -54,00  
Çeyrek 2.315 2.366 -20,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 0,00  
Gümüş Gr. 15,01 15,03 0,05  
B. Petrol 77,74 77,74 0,90  
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