***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortakları Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, Şirketimizin diğer ortağı olan Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait bulunan toplam 4.000.000 adet A Grubu imtiyazlı payın devralınması ve buna karşılık olarak Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan toplam 4.000.000 adet B Grubu imtiyazsız payın devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 23.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.Bu kapsamda, Ali Zontur ve Mustafa Zontur adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuru 26.10.2023 (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210643BIST