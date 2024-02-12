***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile piyasa payı, üretim hacmi, ihracatımızı artırmak ve artan sipariş taleplerimizi karşılamak amacıyla kapasite artırım ihtiyacı doğmuş olupbu çerçevede Nuh Tel Sanayi Anonim Şirketi'nin Yalova ili sınırları içerisindeki galvanizli çelik tel üretim tesisinin kiralanmasına ve tesis içerisinde bulunan 5 ton/saat, yıllık 36.000 ton kapasiteli mevcut galvanizli çelik tel üretim hattının makine ve teçhizatlarının (demirbaşlar hariç olmak üzere) satın alınmasına ilişkin ön protokol imzalanmıştır.Yapılacak yeni yatırımımızın büyüklük, kapasite ve finansmanına dair gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248906BIST