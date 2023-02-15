***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ayGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 525.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 20.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 15.02.2023 15.05.2023 20.000.000 0,55Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesindeÜlkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,- Şirketimizin borsada kendi paylarında geri alım işlemi gerçekleştirmek üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Mollaoğlu'nun yetkilendirilmesine,- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 525.000 adet olarak belirlenmesine,- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 20.000.000 TL olarak belirlenmesine,- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 3 ay olarak belirlenmesine,- Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113661BIST