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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

08.03.2023 18:19
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 525.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 20.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 15.02.2023 15.05.2023 20.000.000 0,55

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 01.03.2023 60.000 0,16 37,956 0
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 02.03.2023 35.000 0,09 37,731 60.000
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 03.03.2023 50.000 0,14 36,93 95.000
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 06.03.2023 25.000 0,07 37,04 145.000
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 07.03.2023 25.000 0,07 36,88 170.000
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 08.03.2023 35.000 0,09 36,84 195.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
08.03.2023 tarihinde 36,66 TL - 37,00TL fiyat aralığından (ortalama 36,84 TL) 35.000 adet pay geri alınmıştır.
Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,63'dür.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121806


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