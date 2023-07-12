***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.07.2023 18:17
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı YK Kararı ile Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.525.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 73.050.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 6.000.000 6.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 Nâma
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 30.525.000 30.525.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 36.525.000 36.525.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 36.525.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.07.2023 tarihli (bugün) toplantısında
1) 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 36.525.000 TL artırılarak 36.535.000 TL'den 73.050.000 TL'ye yükseltilmesine,
2) Artırılan tutarın tamamının emisyon priminden karşılanmasına,
3) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,
4) Artırılan 36.525.000 TL tutarındaki sermayenin 6.000.000 TL tutarındaki (6.000.000 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 30.525.000 TL tutarındaki (30.525.000 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu paylardan oluşmasına,
karar verilmiştir.
Bu çerçevede, Şirketimizin, 150.000.000-TL (yüz elli milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, çıkarılmış sermayesinin, tamamı emisyon priminden karşılanmak suretiyle, 36.525.000 TL artırılarak 36.525.000 TL'den 73.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.07.2023 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171061
BIST