***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı YK Kararı ile Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 36.525.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 73.050.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 6.000.000 6.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 NâmaB Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 30.525.000 30.525.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 36.525.000 36.525.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 36.525.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.07.2023 tarihli (bugün) toplantısında1) 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 36.525.000 TL artırılarak 36.535.000 TL'den 73.050.000 TL'ye yükseltilmesine,2) Artırılan tutarın tamamının emisyon priminden karşılanmasına,3) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,4) Artırılan 36.525.000 TL tutarındaki sermayenin 6.000.000 TL tutarındaki (6.000.000 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 30.525.000 TL tutarındaki (30.525.000 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu paylardan oluşmasına,karar verilmiştir.Bu çerçevede, Şirketimizin, 150.000.000-TL (yüz elli milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, çıkarılmış sermayesinin, tamamı emisyon priminden karşılanmak suretiyle, 36.525.000 TL artırılarak 36.525.000 TL'den 73.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.07.2023 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sozlesme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171303BIST