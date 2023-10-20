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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.10.2023 15:07
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artışının hak kullanımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.525.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 73.050.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 6.000.000 6.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 Nâma
B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 30.525.000 30.525.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 36.525.000 36.525.000,000 100,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 23.10.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 36.525.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.10.2023
SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 12.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 25.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 24.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 36.525.000 TL olan ödenmiş sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde emisyon primlerinden karşılanmak üzere 36.525.000 TL %100 arttırılarak 73.050.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğumuz başvuru Kurul'un 12.10.2023 tarih ve 60/1332 sayılı kararıyla onaylanmış olup karar Kurul'un Şirketimize hitaben 13.10.2023 tarihli yazısında belirtilmiş ve onaylı tadil metnimizin tescili bugün (20.10.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.
İhraç Belgesi ve esas sözleşme tadili onayı duyurumuz ekinde kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf
EK: 2 tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208067


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