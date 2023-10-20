***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artışının hak kullanımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 36.525.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 73.050.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 6.000.000 6.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSM00025 NâmaB Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 30.525.000 30.525.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, BMSTL, TREBMSM00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 36.525.000 36.525.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 23.10.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 36.525.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.10.2023SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 12.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 25.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 24.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut 36.525.000 TL olan ödenmiş sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde emisyon primlerinden karşılanmak üzere 36.525.000 TL %100 arttırılarak 73.050.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğumuz başvuru Kurul'un 12.10.2023 tarih ve 60/1332 sayılı kararıyla onaylanmış olup karar Kurul'un Şirketimize hitaben 13.10.2023 tarihli yazısında belirtilmiş ve onaylı tadil metnimizin tescili bugün (20.10.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraç Belgesi ve esas sözleşme tadili onayı duyurumuz ekinde kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi.pdfEK: 2 tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208067BIST