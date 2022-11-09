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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

09.11.2022 10:13
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kulla


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BMS BİRLEŞİK METAL SAN.VE TİC.A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı  nedeniyle elde  edeceği halka arz gelirlerinin kullanım  yerlerine ilişkin   yönetim kurulu raporunu 08 NİSAN 2022 tarih ve 2022/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir.  Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup,  sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen  şekilde  kullanılıp  kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri  içermektedir. 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078486


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