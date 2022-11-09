***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.11.2022 10:13
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS BİRLEŞİK METAL SAN.VE TİC.A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 08 NİSAN 2022 tarih ve 2022/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir. Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078486
BIST
13:404.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 49,37
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:4018,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0860
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:4018,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0593
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:401.021,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:38
|YEOTK
|69,85
|132.659.830
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|1.603.517.766
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|48.820.536
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.943.574
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.504.866
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|124.524.190
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|55.569.325
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|59.516.641
|% -9,84
|
|ULAS
|7,32
|6.145.572
|% -9,52
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,70
|5.452.677.542
|% -0,27
|
|EREGL
|36,06
|2.832.565.808
|% 0,90
|
|TTKOM
|13,86
|2.565.296.564
|% 1,17
|
|TCELL
|31,76
|2.296.092.628
|% 8,03
|
|ASELS
|36,82
|2.223.459.738
|% 1,77
|
|EKGYO
|5,16
|1.267.973.486
|% -0,77
|
|TTKOM
|13,86
|2.565.296.564
|% 1,17
|
|SKBNK
|2,17
|361.322.457
|% 2,84
|
|ODAS
|9,79
|1.603.517.766
|% 10,00
|
|TSKB
|3,14
|474.782.687
|% 0,64
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5976
|18,6097
|% 0,47
|
|Euro
|18,7063
|18,7253
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2285
|21,3349
|% -0,40
|
|Frank
|18,8005
|18,9138
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,38
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|116,00
|
|Tam
|6.821
|6.870
|-18,00
|
|Yarım
|3.323
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,73
|0,00
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|-0,64
|