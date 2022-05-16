***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AHMET RAUF MOLLAOĞLU TRY 23,41MUSTAFA ZONTUR TRY 23,41ALİ ZONTUR TRY 23,41HALKA AÇIK PAY TRY 29,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030683BIST