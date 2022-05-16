***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2022 15:56
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi NİDAKULE-GÖZTEPE MERDİVENKÖY MAH.BORA SOK.NO:1-3 KAT:2/6 KADIKÖY-İSTANBUL
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler DİLOVASI ŞUBESİ (FABRİKA)
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH.5.CAD.NO:16/3 MAKİNE OSB DİLOVASI-KOCAELİ
İnternet Adresi www.bmstel.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
burcu.muftuoglu@bmsgrup.com
obekdas@bmsgrup.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
MERKEZ-NİDAKULE-GÖZTEPE MERDİVENKÖY MAH.BORA SOK.NO:1-3 KAT:2/6 KADIKÖY-İSTANBUL 0216.4728800 0216.4728808
FABRİKA-ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH.5.CAD.NO:16/3 MAKİNE İHTİSAS OSB DİLOVASI-KOCAELİ 0216.7249898 0262.7249889
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu DEMİR ÇELİK- SOĞUK ÇEKİLMİŞ TEL,TAVLI TEL, GALVANİZLİ TEL ÜRETİMİ
Şirketin Süresi ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AHMET RAUF MOLLAOĞLU TRY 23,41
MUSTAFA ZONTUR TRY 23,41
ALİ ZONTUR TRY 2341
HALKA AÇIK PAY TRY 29,77
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 6000000 TRY 16,43 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Karışık TRY 30525000 TRY 83,57 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET RAUF MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 23.41 A GRUBU - B GRUBU Hayır
MUSTAFA ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 23.41 A GRUBU - B GRUBU Bağımsız Üye Değil Hayır
ALİ ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 23.41 A GRUBU - BE GRUBU Bağımsız Üye Değil Hayır
ÜNAL GÖKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.03.2022 İcrada Görevli Değil YOK Hayır Bağımsız Üye Hayır
İBRAHİM KÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030556
BIST