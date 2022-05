***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi NİDAKULE-GÖZTEPE MERDİVENKÖY MAH.BORA SOK.NO:1-3 KAT:2/6 KADIKÖY-İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler DİLOVASI ŞUBESİ (FABRİKA)ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH.5.CAD.NO:16/3 MAKİNE OSB DİLOVASI-KOCAELİİnternet Adresi www.bmstel.com.trElektronik Posta AdresiE-postaburcu.muftuoglu@bmsgrup.comobekdas@bmsgrup.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMERKEZ-NİDAKULE-GÖZTEPE MERDİVENKÖY MAH.BORA SOK.NO:1-3 KAT:2/6 KADIKÖY-İSTANBUL 0216.4728800 0216.4728808FABRİKA-ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH.5.CAD.NO:16/3 MAKİNE İHTİSAS OSB DİLOVASI-KOCAELİ 0216.7249898 0262.7249889Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu DEMİR ÇELİK- SOĞUK ÇEKİLMİŞ TEL,TAVLI TEL, GALVANİZLİ TEL ÜRETİMİŞirketin Süresi ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AHMET RAUF MOLLAOĞLU TRY 23,41MUSTAFA ZONTUR TRY 23,41ALİ ZONTUR TRY 2341HALKA AÇIK PAY TRY 29,77Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama TRY 6000000 TRY 16,43 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Karışık TRY 30525000 TRY 83,57 İMTİYAZSIZ İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET RAUF MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 23.41 A GRUBU - B GRUBU HayırMUSTAFA ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 23.41 A GRUBU - B GRUBU Bağımsız Üye Değil HayırALİ ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 23.41 A GRUBU - BE GRUBU Bağımsız Üye Değil HayırÜNAL GÖKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.03.2022 İcrada Görevli Değil YOK Hayır Bağımsız Üye HayırİBRAHİM KÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030556