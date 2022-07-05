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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.07.2022 17:40
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET RAUF MOLLAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 23.41 A GRUBU - B GRUBU Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİSTESİ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİSTESİ
MUSTAFA ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 23.41 A GRUBU - B GRUBU Bağımsız Üye Değil YOK
ALİ ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 23.41 A GRUBU - BE GRUBU Bağımsız Üye Değil YOK
ÜNAL GÖKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.03.2022 İcrada Görevli Değil YOK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİSTESİ ÜYESİ
İBRAHİM KÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.03.2022 İcrada Görevli Değil YOK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİSTESİ BAŞKANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041780


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