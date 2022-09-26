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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.09.2022 11:23
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@bmsgrup.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşegül Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Müdürü 20.09.2022 0216 472 8808 yatirimciiliskileri@bmsgrup.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 903635, 921888

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 25.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRNYO 4,62 6.679.955 % 10,00  
ELITE 27,52 55.453.667 % 9,64  
TEKTU 2,16 64.048.174 % 9,64  
TBORG 22,50 1.157.069 % 9,22  
ESCAR 47,50 10.858.983 % 9,20  
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14:18 Alış Satış %  
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Euro 17,8183 17,8531 % 0,05  
Sterlin 19,6972 19,7960 % -1,16  
Frank 18,5291 18,6407 % -0,79  
Riyal 4,8916 4,9161 % 0,25  
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14:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.638 1.639 -5,08  
Altın Gr. 972 973 -0,61  
Cumhuriyet 6.610 6.710 -25,00  
Tam 6.642 6.723 -39,00  
Yarım 3.232 3.289 -12,00  
Çeyrek 1.621 1.640 -10,00  
Gümüş.Ons 18,63 18,65 -0,23  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 -0,14  
B. Petrol 84,02 84,02 -1,01  
Seans Raporu 14:18
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