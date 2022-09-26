***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.09.2022 11:23
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@bmsgrup.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşegül Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Müdürü 20.09.2022 0216 472 8808 yatirimciiliskileri@bmsgrup.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 903635, 921888
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 25.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği
14:183.243
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -38,38
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:1818,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0459
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:1817,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:18972,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,88
|Açılış
|: 972,27
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:18
|GRNYO
|4,62
|6.679.955
|% 10,00
|
|ELITE
|27,52
|55.453.667
|% 9,64
|
|TEKTU
|2,16
|64.048.174
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|ESCAR
|47,50
|10.858.983
|% 9,20
|
|PINSU
|5,85
|23.837.486
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|873.171
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|370.362.216
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.035.647
|% -9,97
|
|THYAO
|69,15
|1.788.027.640
|% -2,40
|
|SASA
|64,55
|1.741.566.026
|% 4,28
|
|VESTL
|38,78
|1.518.650.736
|% 8,45
|
|HEKTS
|52,30
|1.267.768.082
|% 3,36
|
|YKBNK
|6,72
|1.076.844.121
|% -3,17
|
|SKBNK
|2,28
|443.905.860
|% -9,88
|
|KATMR
|1,79
|309.814.095
|% 9,15
|
|YKBNK
|6,72
|1.076.844.121
|% -3,17
|
|EKGYO
|3,90
|556.416.423
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,40
|992.493.855
|% -5,49
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4439
|18,4599
|% 0,25
|
|Euro
|17,8183
|17,8531
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,6972
|19,7960
|% -1,16
|
|Frank
|18,5291
|18,6407
|% -0,79
|
|Riyal
|4,8916
|4,9161
|% 0,25
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-5,08
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.642
|6.723
|-39,00
|
|Yarım
|3.232
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|-1,01
|