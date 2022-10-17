***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
17.10.2022 09:54
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı Eylül ayında bu yılın en yüksek fabrika çıkış sevkiyatını gerçekleştirmiş olup, Eylül ayı sevkiyatının yaklaşık %80' i ihracat kalemidir. Üretim ve sevkiyat bazlı operasyonel verilerimiz açıklama ekindedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072420
BIST
10:003.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 34,53
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.662
En Düşük
3.641
10:0018,1283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,1437
En Düşük
18,0503
10:0018,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1400
En Düşük
18,1300
10:00986,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,17
|Açılış
|: 986,25
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
988,73
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler09:55
|PKART
|23,26
|11.741.706
|% 3,17
|
|YYAPI
|1,14
|10.232.148
|% 0,00
|
|SANKO
|14,60
|18.745.127
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,17
|31.566.234
|% 0,00
|
|YYLGD
|26,66
|213.093.682
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,14
|10.232.148
|% 0,00
|
|SANKO
|14,60
|18.745.127
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,17
|31.566.234
|% 0,00
|
|YYLGD
|26,66
|213.093.682
|% 0,00
|
|ZEDUR
|26,70
|2.401.440
|% 0,00
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 0,00
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 0,00
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5871
|18,5895
|% 0,12
|
|Euro
|18,1172
|18,1345
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,8527
|20,9572
|% 0,76
|
|Frank
|18,4742
|18,5855
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9322
|4,9569
|% 0,11
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|9,24
|
|Altın Gr.
|986
|986
|4,21
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-55,00
|
|Yarım
|3.247
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,13
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|0,78
|