***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2022 yılı Eylül ayında bu yılın en yüksek fabrika çıkış sevkiyatını gerçekleştirmiş olup, Eylül ayı sevkiyatının yaklaşık %80' i ihracat kalemidir. Üretim ve sevkiyat bazlı operasyonel verilerimiz açıklama ekindedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072420BIST