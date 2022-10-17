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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu

17.10.2022 09:54
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Açıklamalar

   Şirketimiz 2022 yılı Eylül ayında bu yılın en yüksek fabrika çıkış sevkiyatını gerçekleştirmiş olup, Eylül ayı sevkiyatının yaklaşık %80' i ihracat kalemidir. Üretim ve sevkiyat bazlı operasyonel verilerimiz açıklama ekindedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072420


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 23,26 11.741.706 % 3,17  
YYAPI 1,14 10.232.148 % 0,00  
SANKO 14,60 18.745.127 % 0,00  
ZRGYO 4,17 31.566.234 % 0,00  
YYLGD 26,66 213.093.682 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 18,5871 18,5895 % 0,12  
Euro 18,1172 18,1345 % 0,39  
Sterlin 20,8527 20,9572 % 0,76  
Frank 18,4742 18,5855 % 0,46  
Riyal 4,9322 4,9569 % 0,11  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.654 9,24  
Altın Gr. 986 986 4,21  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -17,00  
Tam 6.665 6.735 -55,00  
Yarım 3.247 3.289 -31,00  
Çeyrek 1.627 1.646 -13,00  
Gümüş.Ons 18,54 18,57 0,28  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 0,13  
B. Petrol 92,41 92,41 0,78  
Seans Raporu 09:55
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