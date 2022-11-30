***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
30.11.2022 19:36
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ekim 2022 operasyonel verilerini içeren aylık yatırımcı bilgi raporumuz ekte sunulmuş olup aynı zamanda web sitemizin Yatırımcı İlişkileri kısmında yayımlanmıştır.
https://www.bmstel.com.tr/
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083188
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.049,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6270
|18,6342
|% -0,02
|
|Euro
|19,2223
|19,2407
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,1926
|22,3039
|% -0,02
|
|Frank
|19,5597
|19,6775
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|1,84
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.013
|7.086
|19,00
|
|Yarım
|3.401
|3.464
|9,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,23
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|2,29
|