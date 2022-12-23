***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
23.12.2022 09:54
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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30.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kasım 2022 operasyonel verilerini içeren aylık yatırımcı bilgi raporumuz ekte sunulmuş olup aynı zamanda web sitemizin Yatırımcı İlişkileri kısmında yayımlanmıştır.
https://www.bmstel.com.tr/
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089351
BIST
12:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -9,53
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
12:5918,6810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
12:5919,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
12:591.080,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.080,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TERA
|12,10
|120.250
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|60.701.839
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.109.983
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.553.610
|% 9,96
|
|VKING
|24,34
|993.900
|% 9,94
|
|BTCIM
|44,80
|147.246.495
|% -8,57
|
|HEKTS
|40,76
|504.450.764
|% -7,28
|
|IDEAS
|42,96
|21.766.945
|% -7,09
|
|BRKO
|4,20
|1.306.145
|% -6,87
|
|RALYH
|33,82
|39.518.790
|% -6,68
|
|THYAO
|142,30
|3.096.260.460
|% 0,14
|
|KRDMD
|18,61
|2.135.769.772
|% 0,54
|
|KOZAL
|593,10
|1.960.833.880
|% 5,31
|
|ENKAI
|28,64
|1.794.181.624
|% 2,58
|
|ASELS
|58,65
|1.645.082.934
|% 0,95
|
|EKGYO
|8,27
|1.365.592.297
|% -0,48
|
|SKBNK
|3,18
|419.830.949
|% 1,60
|
|YKBNK
|12,24
|1.508.139.792
|% 1,41
|
|ISCTR
|13,19
|1.604.718.885
|% 2,49
|
|KRDMD
|18,61
|2.135.769.772
|% 0,54
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6766
|18,6829
|% 0,11
|
|Euro
|19,8251
|19,8352
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4819
|22,5947
|% 0,39
|
|Frank
|19,9893
|20,1097
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9544
|4,9792
|% 0,18
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,78
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,75
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.288
|7.341
|23,00
|
|Yarım
|3.529
|3.591
|13,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,14
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|2,11
|