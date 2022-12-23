***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kasım 2022 operasyonel verilerini içeren aylık yatırımcı bilgi raporumuz ekte sunulmuş olup aynı zamanda web sitemizin Yatırımcı İlişkileri kısmında yayımlanmıştır.https://www.bmstel.com.tr/Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089351BIST