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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu

24.03.2023 15:28
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Ocak-Şubat 2023 operasyonel verilerini içeren aylık yatırımcı bilgi raporumuz ekte sunulmuş olup aynı zamanda web sitemizin Yatırımcı İlişkileri kısmında yayımlanmıştır.
https://www.bmstel.com.tr/ 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127740


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BIST En Aktif Hisseler15:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 9,13 21.539.397 % 10,00  
SANEL 15,97 14.169.721 % 9,99  
AKFYE 19,06 55.817.401 % 9,98  
DGGYO 41,90 70.721.012 % 9,97  
ORMA 61,20 650.690 % 9,97  
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15:51 Alış Satış %  
Dolar 19,0647 19,0722 % 0,24  
Euro 20,5071 20,5272 % -0,51  
Sterlin 23,2190 23,3354 % -0,41  
Frank 20,6557 20,7801 % -0,14  
Riyal 5,0614 5,0868 % 0,20  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.997 1.997 3,39  
Altın Gr. 1.224 1.224 4,11  
Cumhuriyet 8.246 8.370 69,00  
Tam 8.272 8.354 15,00  
Yarım 4.055 4.088 7,00  
Çeyrek 2.028 2.044 4,00  
Gümüş.Ons 23,36 23,39 0,26  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 0,21  
B. Petrol 73,48 73,48 -2,43  
Seans Raporu 15:51
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