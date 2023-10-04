***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
04.10.2023 16:21
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Açıklamalar
Şirketimiz Dilovası Üretim Tesisleri Galvaniz Hatlarında 2019 Mart ayındaki 4.844 ton üretim rekorunu geçerek Eylül ayında 4.919 ton üretim gerçekleştirmiş ve aylık üretim rekorunu yenilemiştir.
Galvaniz Hatlarındaki üretim geçen yılın aynı dönemine göre %34'lük artış göstermiş ve üretimden ihracat rakamımız %80'den %85'e yükselmiştir
2023 Eylül ayı üretim miktarı ve çap ortalaması: 4.919 ton – 2,07 mm 2023 Eylül ayında yapılan üretimin ihracat yüzdesi: %85,22
2022 Eylül ayı üretim miktarı ve çap ortalaması: 3.658 ton – 2,11 mm 2022 Eylül ayında yapılan üretimin ihracat yüzdesi: %80,48
Üretimimize dair gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199523
BIST
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16:228.439
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -74,57
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
16:2227,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1369
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
16:2229,0217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2468
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
16:221.617,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.617,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler16:22
|BFREN
|8.155,10
|19.515.154
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|4.956.778
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|15.122.938
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.911.926
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|834.915
|% -9,96
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|ISBIR
|122,20
|2.823.634
|% -6,36
|
|THYAO
|241,90
|6.157.874.990
|% -2,34
|
|PETKM
|22,44
|5.438.968.487
|% 2,94
|
|TUPRS
|150,40
|5.089.643.985
|% -2,97
|
|EREGL
|44,78
|3.995.343.574
|% 0,13
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.869.426
|% 9,87
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.869.426
|% 9,87
|
|PETKM
|22,44
|5.438.968.487
|% 2,94
|
|ADESE
|2,59
|504.235.015
|% 7,92
|
|KATMR
|2,90
|565.534.588
|% 8,21
|
|ODAS
|14,18
|2.456.287.735
|% 1,72
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5650
|27,5726
|% 0,50
|
|Euro
|29,0119
|29,0217
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,4232
|33,5909
|% 0,93
|
|Frank
|29,9918
|30,1725
|% 0,86
|
|Riyal
|7,3269
|7,3636
|% 0,23
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,37
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|38,00
|
|Tam
|10.882
|10.974
|14,00
|
|Yarım
|5.458
|5.504
|7,00
|
|Çeyrek
|2.720
|2.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,84
|18,87
|0,14
|
|B. Petrol
|89,26
|89,26
|-1,66
|
Seans Raporu
16:22
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16:37ISYAT
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 11.57 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 346, 956 adet işlem
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16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -90, 14 kaybederek (% -1.01 ) 8, 842
-
16:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, PETKM, ADESE
-
16:35PASEU
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 81.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 994, 350 adet işlem
-
16:33PASEU
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 81.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 939, 128 adet işlem