***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Dilovası Üretim Tesisleri Galvaniz Hatlarında 2019 Mart ayındaki 4.844 ton üretim rekorunu geçerek Eylül ayında 4.919 ton üretim gerçekleştirmiş ve aylık üretim rekorunu yenilemiştir.Galvaniz Hatlarındaki üretim geçen yılın aynı dönemine göre %34'lük artış göstermiş ve üretimden ihracat rakamımız %80'den %85'e yükselmiştir2023 Eylül ayı üretim miktarı ve çap ortalaması: 4.919 ton – 2,07 mm 2023 Eylül ayında yapılan üretimin ihracat yüzdesi: %85,222022 Eylül ayı üretim miktarı ve çap ortalaması: 3.658 ton – 2,11 mm 2022 Eylül ayında yapılan üretimin ihracat yüzdesi: %80,48Üretimimize dair gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199523BIST