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***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu

20.11.2023 14:38
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.11.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Ekim ayında gerçekleştirilen tüm ürün gruplarında toplam 5.053 ton satış ile 2023 yılının en yüksek satış tonajına ulaşmıştır. 2023 Ekim ayı üretim ve satış tonajı bilgilerine aylık yatırımcı raporumuzdan ulaşabilirsiniz.
Üretim ve satışlarımıza dair yeni gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218902


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Platin 904,01 905,89 % 0,66  
Paladyum 1.075,22 1.079,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,37 82,37 % 0,66  
Altın Ons 1.966,28 1.966,55 % 0,66  
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