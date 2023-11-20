***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ekim ayında gerçekleştirilen tüm ürün gruplarında toplam 5.053 ton satış ile 2023 yılının en yüksek satış tonajına ulaşmıştır. 2023 Ekim ayı üretim ve satış tonajı bilgilerine aylık yatırımcı raporumuzdan ulaşabilirsiniz.Üretim ve satışlarımıza dair yeni gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218902BIST