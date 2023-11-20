***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
20.11.2023 14:38
***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ekim ayında gerçekleştirilen tüm ürün gruplarında toplam 5.053 ton satış ile 2023 yılının en yüksek satış tonajına ulaşmıştır. 2023 Ekim ayı üretim ve satış tonajı bilgilerine aylık yatırımcı raporumuzdan ulaşabilirsiniz.
Üretim ve satışlarımıza dair yeni gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218902
BIST
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17:207.955
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 101,84
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2028,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0900
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7674
En Düşük
28,6078
17:2031,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1321
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
17:201.819,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,96
|Açılış
|: 1.819,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.204.727
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.163.915
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|12.918.362
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,75
|7.488.469.185
|% 0,59
|
|EREGL
|39,58
|3.408.286.331
|% 3,40
|
|ASELS
|44,54
|3.234.207.180
|% 5,50
|
|TUPRS
|154,40
|3.136.428.704
|% 0,59
|
|MIATK
|52,10
|2.167.973.495
|% -7,09
|
|ZOREN
|5,10
|990.029.018
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,63
|1.289.387.935
|% 1,33
|
|ISCTR
|20,82
|2.159.044.125
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,37
|129.770.698
|% -4,20
|
|EREGL
|39,58
|3.408.286.331
|% 3,40
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7585
|28,7674
|% 0,31
|
|Euro
|31,4462
|31,4628
|% 0,42
|
|Sterlin
|35,7405
|35,9197
|% 0,32
|
|Frank
|32,3681
|32,5630
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6461
|7,6845
|% 0,30
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,38
|23,40
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,22
|1.079,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,37
|82,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,28
|1.966,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 27 artarak (% 1.24 ) 6, 937
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAYSE, MERCN, RUBNS, TMSN, ALCAR, BRSAN, KLRHO, KENT, CMBTN, VBTYZ
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, ORMA, QNBFL, KLNMA
-
17:35
LIDFA, RNPOL, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:35
KTLEV, DOCO, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında