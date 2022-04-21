***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.04.2022 09:01
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSTL.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 10.875.000 TL nominal, Aracı: GRM, Kapanış Tarihi: 22.04.2022, Fiyat: 17,50 TL, Maksimum emir değeri: 190.312.500 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022590
BIST
11:012.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,95
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.547
En Düşük
2.531
11:0114,6809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0096
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
11:0116,0590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1271
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0718
En Düşük
15,8826
11:01920,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,37
|Açılış
|: 919,70
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler11:01
|DAGHL
|23,32
|8.166.436
|% 10,00
|
|TRGYO
|7,81
|70.822.094
|% 8,17
|
|DESPC
|12,75
|14.441.466
|% 7,14
|
|CRFSA
|36,70
|40.659.259
|% 6,50
|
|PAGYO
|13,14
|977.186
|% 5,97
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MANAS
|25,94
|32.498.140
|% -5,26
|
|HUNER
|3,20
|52.442.079
|% -5,04
|
|MEPET
|3,52
|2.644.685
|% -3,30
|
|AYEN
|16,74
|4.803.523
|% -2,96
|
|EKGYO
|3,06
|1.230.068.395
|% 5,15
|
|THYAO
|39,16
|1.016.872.449
|% 0,77
|
|ASELS
|28,36
|883.142.663
|% 1,79
|
|GARAN
|14,26
|620.920.449
|% 0,49
|
|SISE
|18,30
|512.686.391
|% 0,77
|
|EKGYO
|3,06
|1.230.068.395
|% 5,15
|
|ODAS
|2,57
|294.795.835
|% -1,53
|
|YKBNK
|5,34
|497.506.334
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,87
|169.569.526
|% 0,78
|
|GARAN
|14,26
|620.920.449
|% 0,49
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6754
|14,6809
|% 0,07
|
|Euro
|16,0427
|16,0590
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,1271
|19,2231
|% 0,07
|
|Frank
|15,4448
|15,5379
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9023
|3,9219
|% 0,06
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-8,43
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,97
|