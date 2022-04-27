***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.04.2022 09:08
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., BMSTL.E işlem koduyla 27/04/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 17,50 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024129
BIST
15:272.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,93
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
15:2714,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0297
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8283
En Düşük
14,7775
15:2715,6710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0756
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6604
15:27906,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 906,92
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:27
|UFUK
|25,96
|1.449.632
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.759.026
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.891.201
|% 9,96
|
|BAKAB
|23,24
|26.000.466
|% 9,93
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.089.453
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|76.736.698
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,27
|59.883.432
|% -7,15
|
|KLSYN
|2,10
|67.292.539
|% -6,25
|
|THYAO
|39,58
|3.214.774.967
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,05
|2.056.473.191
|% 2,73
|
|EREGL
|33,70
|1.548.199.878
|% 1,87
|
|SISE
|17,59
|1.392.464.151
|% -0,11
|
|YKBNK
|4,93
|1.228.826.474
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|771.539.463
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,93
|1.228.826.474
|% -0,20
|
|ODAS
|2,43
|456.193.503
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,05
|2.056.473.191
|% 2,73
|
|TSKB
|1,83
|214.803.489
|% -4,19
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8232
|14,8283
|% 0,20
|
|Euro
|15,6634
|15,6710
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,5701
|18,6633
|% 0,12
|
|Frank
|15,2694
|15,3614
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9399
|3,9597
|% 0,19
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-1,19
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.035
|6.126
|-10,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|-11,01
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-5,33
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,07
|
Seans Raporu
15:27
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-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 35 artarak (% 0.64 ) 2, 722
-
15:41XU100
Endeks 2, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 26, 923.00 milyon TL de
-
15:41ELITE
Yüzde 4.07 oranında artışla 18.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 132 adet işlem
-
15:38OZRDN
Yüzde 4.26 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 082 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 2, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 26, 522.00 milyon TL de