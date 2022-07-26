***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.07.2022 18:12
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Emre POLAT (34823962)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/08/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047838
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0859
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0939
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,35
|Açılış
|: 986,33
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8546
|17,8651
|% 0,52
|
|Euro
|18,0716
|18,1186
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,4109
|21,5183
|% 0,25
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7388
|4,7626
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-2,13
|
|Altın Gr.
|986
|987
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.641
|6.714
|-2,00
|
|Yarım
|3.236
|3.283
|0,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,11
|