***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
26.04.2022 12:48
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal payları, 27/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST Kocaeli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 36.525.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BMS BIRLESIK METAL XUTUM 27/04/2022
BMS BIRLESIK METAL XTUMY 27/04/2022
BMS BIRLESIK METAL XBANA 27/04/2022
BMS BIRLESIK METAL XHARZ 27/04/2022
BMS BIRLESIK METAL XUSIN 27/04/2022
BMS BIRLESIK METAL XMANA 27/04/2022
BMS BIRLESIK METAL XSKOC 27/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023773
BIST
14:052.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,92
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
14:0514,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:0515,8156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0181
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:05906,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,95
|Açılış
|: 906,94
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|27.603.117
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|84.843.979
|% 8,92
|
|LIDFA
|5,72
|23.202.698
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.880.205
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,81
|16.638.001
|% -6,24
|
|PAMEL
|111,50
|14.164.389
|% -3,88
|
|THYAO
|40,08
|4.092.819.787
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,29
|1.752.201.190
|% 1,53
|
|TUPRS
|251,70
|1.015.954.547
|% -2,97
|
|SISE
|17,77
|974.057.776
|% -0,89
|
|EREGL
|34,50
|943.265.908
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,74
|655.222.464
|% -0,72
|
|ODAS
|2,48
|368.843.353
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,08
|674.088.508
|% -0,97
|
|TSKB
|1,95
|232.236.151
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,29
|1.752.201.190
|% 1,53
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7867
|14,7891
|% 0,14
|
|Euro
|15,8117
|15,8269
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,7406
|18,8345
|% -0,18
|
|Frank
|15,3701
|15,4627
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,03
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|9,58
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,64
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|17,52
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|8,47
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,37
|