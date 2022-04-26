***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BMSTL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBMS Birleşik Metal payları, 27/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST Kocaeli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 36.525.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBMS BIRLESIK METAL XUTUM 27/04/2022BMS BIRLESIK METAL XTUMY 27/04/2022BMS BIRLESIK METAL XBANA 27/04/2022BMS BIRLESIK METAL XHARZ 27/04/2022BMS BIRLESIK METAL XUSIN 27/04/2022BMS BIRLESIK METAL XMANA 27/04/2022BMS BIRLESIK METAL XSKOC 27/04/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023773BIST