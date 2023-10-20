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***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

20.10.2023 16:55
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BMSTL

23.10.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BMS BIRLESIK METAL BMSTL 100,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208130


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QNBFL 1.156,50 16.143.339 % 10,00  
MRSHL 1.786,40 147.168.891 % 10,00  
YBTAS 101.720,00 6.000.409 % 9,99  
DOFER 27,52 3.174.129 % 9,99  
MEKAG 48,66 20.075.608 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,9995 28,0063 % 0,09  
Euro 29,6785 29,7047 % 0,09  
Sterlin 33,9179 34,0880 % 0,19  
Frank 31,2868 31,4753 % 0,16  
Riyal 7,4437 7,4810 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.993 1.993 18,65  
Altın Gr. 1.791 1.792 16,48  
Cumhuriyet 12.305 12.491 186,00  
Tam 12.061 12.160 88,00  
Yarım 6.049 6.105 44,00  
Çeyrek 3.015 3.053 23,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 0,60  
Gümüş Gr. 21,24 21,26 0,53  
B. Petrol 93,36 93,36 0,98  
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