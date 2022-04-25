***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
25.04.2022 18:06
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BMSTL]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/04/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
10.875.000
Baz Fiyat (TL)
17,5
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/04/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
21-22/04/2022
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 10.875.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 36.525.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 27/04/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 17,50 TL/pay baz fiyat, "BMSTL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023551
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0363
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7821
En Düşük
14,7180
18:0515,8440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0776
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05901,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -14,57
|Açılış
|: 901,11
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7716
|14,7732
|% 0,21
|
|Euro
|15,8326
|15,8478
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,7478
|18,8418
|% -0,65
|
|Frank
|15,3481
|15,4405
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9274
|3,9471
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-34,21
|
|Altın Gr.
|900
|901
|-15,17
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem