***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:54
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BMSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029194
BIST
16:372.444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -46,04
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:3715,3212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0749
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:3716,2323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1498
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:37909,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,55
|Açılış
|: 909,96
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BOSSA
|59,40
|70.356.735
|% 10,00
|
|ESCOM
|10,83
|33.544.570
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|24.288.217
|% 9,74
|
|ISBTR
|53.000,10
|614.001
|% 6,00
|
|KERVT
|4,75
|172.217.418
|% 5,79
|
|ARSAN
|4,32
|60.940.111
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.865.582
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.720.007
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.404.526
|% -9,98
|
|THYAO
|41,80
|2.692.217.313
|% -0,95
|
|SISE
|19,90
|2.504.346.807
|% -0,70
|
|KRDMD
|16,35
|1.984.244.914
|% -1,33
|
|ASELS
|23,92
|1.659.151.972
|% -1,08
|
|SAHOL
|20,00
|1.344.055.950
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,70
|631.803.752
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,66
|909.903.061
|% -3,92
|
|SISE
|19,90
|2.504.346.807
|% -0,70
|
|KARSN
|5,16
|651.500.139
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,64
|457.822.287
|% -5,21
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3026
|15,3212
|% 0,49
|
|Euro
|16,2079
|16,2323
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,8684
|18,9630
|% 0,65
|
|Frank
|15,4093
|15,5021
|% 0,89
|
|Riyal
|4,0724
|4,0928
|% 0,36
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|16,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,47
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.133
|6.291
|6,30
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|3,04
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,10
|
Seans Raporu
16:37
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16:52ARDYZ
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