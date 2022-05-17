***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:01
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030753
BIST
10:252.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,68
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:2515,8711
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3300
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8711
En Düşük
15,5343
10:2516,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,4034
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6436
En Düşük
16,2212
10:25924,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,67
|Açılış
|: 924,68
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
926,88
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:21
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,64
|53.191.475
|% 8,51
|
|TMPOL
|20,38
|24.009.663
|% 7,43
|
|EUHOL
|2,68
|10.203.746
|% 6,77
|
|IMASM
|37,60
|22.437.344
|% 6,64
|
|GZNMI
|32,80
|2.474.957
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.534.696
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|ISGYO
|13,35
|5.801.942
|% -4,91
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|THYAO
|42,84
|392.650.034
|% 0,28
|
|SISE
|19,67
|315.328.602
|% 1,92
|
|KRDMD
|14,99
|228.069.728
|% 0,54
|
|GARAN
|14,83
|165.181.318
|% -0,94
|
|EREGL
|32,02
|163.304.983
|% 1,07
|
|YKBNK
|4,32
|145.682.061
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,63
|87.586.670
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,76
|69.638.504
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,12
|18.593.946
|% -0,88
|
|SISE
|19,67
|315.328.602
|% 1,92
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8564
|15,8625
|% 2,07
|
|Euro
|16,6024
|16,6438
|% 2,49
|
|Sterlin
|19,4634
|19,5610
|% 1,99
|
|Frank
|15,6844
|15,7789
|% 1,57
|
|Riyal
|4,1843
|4,2053
|% 1,35
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,14
|
|Altın Gr.
|924
|924
|13,17
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,15
|